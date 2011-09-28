版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 09:22 BJT

〔台湾股市〕开盘上涨,防御类股带头上攻

路透台北9月28日电---台湾股市周三开盘上涨0.82%,百货贸易类指数.TDEI和水泥类指数.TCMI分别大涨2.55%和2.4%,带领大盘上攻.

加权股价指数.TWII上涨58.43点,至7,148.38点.上交易日收盘劲扬3.09%.

电子类指数.TELI上涨1.12%,智慧型手机制造商宏达电(2498.TW)扬升2.17%.

金融保险类指数.TFNI小升0.69%.

台币兑美元TWD=TP上涨0.19%至30.399台币.

台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超12.15亿台币,结束连续三日卖超,上交易日修正後为卖超31.53亿.[ID:nCT0477205](完)

--编译 戴素萍;审校 王冠中

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐