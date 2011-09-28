〔台湾股市〕开盘上涨,防御类股带头上攻

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月28日电---台湾股市周三开盘上涨0.82%,百货贸易类指数.TDEI和水泥类指数.TCMI分别大涨2.55%和2.4%,带领大盘上攻.
加权股价指数.TWII上涨58.43点,至7,148.38点.上交易日收盘劲扬3.09%.
电子类指数.TELI上涨1.12%,智慧型手机制造商宏达电(2498.TW)扬升2.17%.
金融保险类指数.TFNI小升0.69%.
台币兑美元TWD=TP上涨0.19%至30.399台币.
台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超12.15亿台币,结束连续三日卖超,上交易日修正後为卖超31.53亿.[ID:nCT0477205](完)
--编译 戴素萍;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。