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债券 | 2011年 9月 28日 星期三 09:30 BJT

〔标题新闻〕斯洛伐克执政联盟较小政党反对赋予EFSF新权限的议案,恐使援助基金进度延宕

注:EFSF为"欧洲金融稳定机构"的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7KR2IR]

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