〔路透专访〕德国不会趁低利率之机提前执行发债计画--债务管理局

路透柏林9月27日电---德国债务管理局负责人Carl Heinz Daube表示,德国不打算借当前收益率纪录低点之机来提前执行发债计画,而对于德国公债的需求也不会受到欧元区纾困基金发行债券的影响.

Daube周二接受路透专访时表示,低收益率在短期内对德国有利,但利率要维持在目前水准数年的时间,才会真正压低德国的借贷成本.

"德国是全球仅存的少数仍真正拥有AAA评级的发债者,因为当前的情况而受益,"Daube在专访中称.

"但说德国或德国纳税人省了很多钱,是不公平的说法."

受到欧元区债务危机恶化的推动,德国公债需求近几周来飙升,将标债利率推至纪录低点,投资人接受较低的利率,以换取持有欧元区流动性最佳的AAA债券.

部分分析师臆测,这可能大幅降低了德国的借贷成本.

但Daube表示,德国流通的公债超过1兆(万亿)欧元,因此尽管有部分今年发行的债券支付的利息较少,但其影响仍相对较小.

Daube称,德国明年的再融资需求约为2,700亿欧元,净发新债规模则高于该水准.

他预期,欧洲金融稳定机构(EFSF)发行债券不会影响德国公债的需求,因两者属于不同的资产类别.

"全球对EFSF债券兴致勃勃,因为那是新的资产类别,"他说."但对于德国指标债的兴致也不差."(完)