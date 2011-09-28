〔台湾债市〕RP利率向高档靠拢,寿险续走钱令供应吃紧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月28日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三向区间高档靠拢.因有180亿台币的台积电(2330.TW)公司债发行,寿险业持续抽离资金,导致市场资金供应趋于紧俏,分配严重不均,交易商必须各凭本事到处找钱.
资金调度人士表示,明日央行将召开第三季全体理监事会议,尽管市场预料暂缓升息,但月底、季底效应将逐渐发威,加之周五还有350亿台币的十年期公债发行,料资金需求将达到高峰,RP利率仍有缓步上扬的可能.
"公债交割和缴税双剑合璧,威力无穷,接下来两天一点也不能放松,"一位证券商资金调度人士称.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.70%,上日报0.68-0.70%.
据路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,以观察全球景气的复苏脚步.也由于台湾通膨率明显放缓,让中央银行有空间暂停升息步伐.果若成真,将使重贴现率暂时停泊在1.875%的两年以来高位.[ID:nCT0477027](完)
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。