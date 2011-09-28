〔台湾债市〕RP利率向高档靠拢,寿险续走钱令供应吃紧

路透台北9月28日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三向区间高档靠拢.因有180亿台币的台积电(2330.TW)公司债发行,寿险业持续抽离资金,导致市场资金供应趋于紧俏,分配严重不均,交易商必须各凭本事到处找钱.

资金调度人士表示,明日央行将召开第三季全体理监事会议,尽管市场预料暂缓升息,但月底、季底效应将逐渐发威,加之周五还有350亿台币的十年期公债发行,料资金需求将达到高峰,RP利率仍有缓步上扬的可能.

"公债交割和缴税双剑合璧,威力无穷,接下来两天一点也不能放松,"一位证券商资金调度人士称.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.70%,上日报0.68-0.70%.

据路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,以观察全球景气的复苏脚步.也由于台湾通膨率明显放缓,让中央银行有空间暂停升息步伐.果若成真,将使重贴现率暂时停泊在1.875%的两年以来高位.[ID:nCT0477027](完)