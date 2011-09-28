《外汇动态》澳元走贬,受商品价格下跌及基金卖盘所累

0230GMT---澳元兑日圆AUDJPY=下跌0.8%至75.52日圆,一些交易商表示,美国基金正使得澳元压力升高,即使是大多数的东京机构及散户对澳元仍持偏多立场.

然所有交易商都认为,与成长连动的澳元正受到商品价格下跌的拖累;穆迪报告指出,澳洲抵押贷款违约情况正在升高,这令人气进一步恶化.

澳元/美元AUD=D4也下跌0.2%,至0.9870美元.支撑位在0.9845,此为0.9622-0.9986走势的38.2%回档位.若跌破该水准将暗示上升动能正在消退.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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