〔东京汇市〕欧元持稳,日圆因季底资金流动而上涨

* 日本出口商和基金汇回支撑日圆

* 欧元持稳,市场在震盪後稍事喘息

* 部分欧盟国家议会将就EFSF举行投票,贝南克将发表讲话

路透新加坡/悉尼9月28日电---欧元周三在亚洲市场持稳,守在本周稍早触及的八个月低位上方,投资人寄望欧洲领导人在一项重要债务协议方面取得进展,不过目前情况仍未公开.

日圆上涨,因日本出口商在季底和本财年上半年度结束前抛售美元和欧元.交易商指称,日本投资者汇回国外公债部位的票息收益而卖出欧元.