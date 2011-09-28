〔东京汇市〕欧元持稳,日圆因季底资金流动而上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日本出口商和基金汇回支撑日圆
* 欧元持稳,市场在震盪後稍事喘息
* 部分欧盟国家议会将就EFSF举行投票,贝南克将发表讲话
路透新加坡/悉尼9月28日电---欧元周三在亚洲市场持稳,守在本周稍早触及的八个月低位上方,投资人寄望欧洲领导人在一项重要债务协议方面取得进展,不过目前情况仍未公开.
日圆上涨,因日本出口商在季底和本财年上半年度结束前抛售美元和欧元.交易商指称,日本投资者汇回国外公债部位的票息收益而卖出欧元.
欧元兑美元EUR=持稳在1.3585,海外市场一度高见1.3669.欧元本月迄今跌幅为5.5%,但已脱离周一所及八个月低位1.3360.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。