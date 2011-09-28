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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 11:04 BJT

〔日本股市〕早盘小幅收高,市场对欧债危机获得解决审慎乐观

路透东京9月28日电---日本股市日经指数周三早盘上涨,延续上日涨势,投资者继续谨慎寄望于欧洲解决主权债务危机的努力.

全球第三大菸商日本烟草(2914.T)交投活络,此前传出政府可能出售持有的该公司50%股权[ID:nCN1991629].该股一度大涨至三年高位,之後回吐涨幅.

日经指数.N225早盘收高0.2%至8,625.40点,仍低于25日移动均线切入位8,729点,不过进一步脱离周一所及的两年半收盘低点.

东证股价指数.TOPX则升0.5%至752.21点.(完)

--编译 张若琪;审校 蔡美珍

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