〔日本股市〕早盘小幅收高,市场对欧债危机获得解决审慎乐观

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月28日电---日本股市日经指数周三早盘上涨,延续上日涨势,投资者继续谨慎寄望于欧洲解决主权债务危机的努力.
全球第三大菸商日本烟草(2914.T)交投活络,此前传出政府可能出售持有的该公司50%股权[ID:nCN1991629].该股一度大涨至三年高位,之後回吐涨幅.
日经指数.N225早盘收高0.2%至8,625.40点,仍低于25日移动均线切入位8,729点,不过进一步脱离周一所及的两年半收盘低点.
东证股价指数.TOPX则升0.5%至752.21点.(完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。