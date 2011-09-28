《企业看点》--9月28日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月28日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 日本读卖新闻报导,政府一专案小组将建议东京电力(9501.T)在2014年3月之前裁减7,400个工作岗位,或约14%的全职雇员,为帮助其支付福岛核灾赔偿金计画的一部分. [ID:nT9E7KD00Z]
* 纽约时报报导,高盛集团可能(GS.N)可能在年底前删减14.5亿美元开支,较其7月公布金额还要多出2.5亿美元,此举可能会导致更多裁员.[ID:nS1E78Q0DA]
* 日本经济新闻报导,日本政府和执政党民主党周二同意暂时增税以筹措9.2万亿(兆)日圆(1,200亿美元),低于最初提议的11.2万亿日圆.[ID:nL3E7KR3FB]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。