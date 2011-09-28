〔韩国经济〕9月家庭债务增长步伐料将大幅放缓--官员

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月28日电---韩国一名金融监管官员周三表示,9月家庭债务的增长步伐料将大幅放缓.
"家庭债务在7月与8月较上年大增…增速可能会在9月大幅放缓."韩国金融服务委员会(FSC)高层官员Jeong Eun-bo表示.
韩国的家庭债务规模为7,620亿美元,这些债务被视为韩国经济面临的一大潜在风险.(完)
--编译 隋芬;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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