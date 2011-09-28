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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 13:31 BJT

〔韩国经济〕9月家庭债务增长步伐料将大幅放缓--官员

路透首尔9月28日电---韩国一名金融监管官员周三表示,9月家庭债务的增长步伐料将大幅放缓.

"家庭债务在7月与8月较上年大增…增速可能会在9月大幅放缓."韩国金融服务委员会(FSC)高层官员Jeong Eun-bo表示.

韩国的家庭债务规模为7,620亿美元,这些债务被视为韩国经济面临的一大潜在风险.(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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