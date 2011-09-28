〔国际油市〕布兰特原油期货跌跛107美元,因美元走强

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月28日电---布兰特原油周三跌破107美元,受美元大涨所累,因在欧元区债务危机疑虑挥之不去之际,投资人投资美元寻求避险.
0456GMT时,洲际交易所(ICE)布兰特原油期货LCOc1下跌0.98美元至每桶106.16美元,此前曾跌逾1美元.
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货CLc1跌1.32美元至每桶83.12美元.油价周二曾跳涨逾3%.
欧元区又成为关注焦点,因外界怀疑欧洲决策者能否有能力阻止危机延烧.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。