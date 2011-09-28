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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 13:31 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌跛107美元,因美元走强

路透新加坡9月28日电---布兰特原油周三跌破107美元,受美元大涨所累,因在欧元区债务危机疑虑挥之不去之际,投资人投资美元寻求避险.

0456GMT时,洲际交易所(ICE)布兰特原油期货LCOc1下跌0.98美元至每桶106.16美元,此前曾跌逾1美元.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货CLc1跌1.32美元至每桶83.12美元.油价周二曾跳涨逾3%.

欧元区又成为关注焦点,因外界怀疑欧洲决策者能否有能力阻止危机延烧.

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