〔澳洲经济〕政府称矿业税已底定,课税范围限于煤矿和铁矿石

路透坎培拉9月28日电---澳洲少数党政府周三说,针对煤商及铁矿石商以获利为基础课税的争议性计画已经"尘埃落定",即使关键绿党和无党籍议员要求将黄金纳入课税范围.

绿党和无党籍议员的支持对总理吉拉德(Julia Gillard)的工党政府至为关键,但它们批评此税的声浪越来越高.这个税目预料今年获得议会批准,澳洲政府寄望节省预算以利达成2012-13年度财政盈馀的承诺.

"我只能对绿党和无党籍的议员说,他们应该放手了,这是一项合宜的课税,"资源部长Martin Ferguson对Australian电台说.

"上次选举时政府对矿业税提出非常明确的提案.那实际上意味着我们会将课税范围局限在煤矿和铁矿石.现在我们并不想破坏承诺,"Ferguson说.

绿党左右了上议院的权力平衡,它要求扩大课税范围,将开采黄金也列入.不过绿党领袖Bob Brown说他不会坚持必须改变才会让法案过关.

Brown说,吉拉德去年决定将此税仅限于煤矿和铁矿石,就已经让预算损失高达数十亿美元的潜在税收,在全球金价高涨的情况下,料可以在三年内获取35亿澳元(35亿美元)的额外税收.(完)