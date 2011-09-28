〔澳洲经济〕政府称矿业税已底定,课税范围限于煤矿和铁矿石

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透坎培拉9月28日电---澳洲少数党政府周三说,针对煤商及铁矿石商以获利为基础课税的争议性计画已经"尘埃落定",即使关键绿党和无党籍议员要求将黄金纳入课税范围.
绿党和无党籍议员的支持对总理吉拉德(Julia Gillard)的工党政府至为关键,但它们批评此税的声浪越来越高.这个税目预料今年获得议会批准,澳洲政府寄望节省预算以利达成2012-13年度财政盈馀的承诺.
"我只能对绿党和无党籍的议员说,他们应该放手了,这是一项合宜的课税,"资源部长Martin Ferguson对Australian电台说.
"上次选举时政府对矿业税提出非常明确的提案.那实际上意味着我们会将课税范围局限在煤矿和铁矿石.现在我们并不想破坏承诺,"Ferguson说.
绿党左右了上议院的权力平衡,它要求扩大课税范围,将开采黄金也列入.不过绿党领袖Bob Brown说他不会坚持必须改变才会让法案过关.
Brown说,吉拉德去年决定将此税仅限于煤矿和铁矿石,就已经让预算损失高达数十亿美元的潜在税收,在全球金价高涨的情况下,料可以在三年内获取35亿澳元(35亿美元)的额外税收.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。