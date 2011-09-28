〔希腊政经〕国际检查团即将重返雅典审视最新撙节措施,国内抗议声四起

路透雅典9月28日电---希腊在避免违约的道路上又要面临一道新的障碍.周三国际检查员将前往雅典,审查这个地中海国家的撙节措施,只有获得检查员的认可希腊才能获得纾困资金,避免违约.

国际金主的检查团将在周三抵达,并在当天就希腊进一步削减预算和增税展开谈判.

这将让希腊兑现于7月取得纾困拨款时做出的承诺,但也引发国内爆发新一轮的罢工和抗议.

出租车司机、公共汽车和电车运营商以及收税员准备在周三进行第二日的罢工,铁路和地铁工人也誓言加入罢工.