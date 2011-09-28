〔欧元债市〕德债开高,因纾困计画激发的乐观情绪消退

路透伦敦9月28日电---德国政府公债周三上涨,缩减本周的跌幅,有关欧元区将扩大纾困基金的传闻所带动的乐观情绪,不敌这类行动欠缺细节的疑虑.

另一方面,即便是先前已同意的举措似乎也不稳当.德国暗示,希腊最近的纾困案可能会重新协商,因有关民间债权人是否应该要承担更大损失的争论不休.