〔台湾汇市〕台币兑美元随亚币涨势收升4.6分,交投气氛观望

路透台北9月28日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘升值4.6分.尽管台币盘初随亚币涨势走升,但欧洲援助基金改革方案没有新进展,加之台股涨幅不大,外商买卖力道交错,台币不久便陷入狭幅整理,交投气氛观望.

另外,明日台湾央行利率决策亦为关注焦点.据路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,重贴现率将维持在1.875%不变.不过仍然有三位分析师认为,台湾央行本次仍将维持温和的升息步伐,以令利率正常化.[ID:nCT0477027]

交易商指出,若如市场预期维持利率不变,对台币汇价料无影响;但若结果出乎意料,台北汇市将再掀波澜.不过,台币走势仍主要受国际情势所牵引,将密切观察欧债危机发展.

"台币之前出现较大的乖离(偏离),所以短线先反弹修正,"一位汇银人士表示,"不过,从线型来看,走贬的趋势没有改变."

他们并表示,近日台股方向不明确,台币汇价主要随非日亚币兑美元走势而动,尤其与台湾出口竞争国货币--韩元关联性较高,惟台币通常波动幅度仅有韩元的三分之一至二分之一.

他们预估,台币明日交易区间先看30.30-30.50元.

台湾加权指数.TWII今日收盘上涨0.80%至7,146.98点;外资及陆资在台股买超53.32亿台币,已连续二日买超,上交易日为买超12.15亿.[ID:nCT0477915]

东京汇市中,日圆JPY=周三上涨,受日本资金汇回和日本出口商买盘提振;欧元EUR=小跌,因投资者静候欧洲决策者是否会在欧元区援助基金改革方面取得进展.[FRX/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.410 30.456 30.330-30.470 30.456 9.73 8.66

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.400 30.465 30.370-30.470 30.370 4.88 4.90

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美元/台币六个月期 -0.290/-0.255 -0.290/-0.260

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