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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 14:46 BJT

〔全球金市〕美元走强打击金价下跌1%,投资人态度审慎

路透新加坡9月28日电---金价周三下跌1%,交投震荡,欧洲当局解决债务危机的进展笼罩疑问,令美元重新走强,另外,金价本周惨烈修正走势,亦令投资人缩手.

扩大欧元区救助基金财力的计画,在德国面临反对阻力,金融时报一篇报导称,欧元区内部对于下一项希腊纾困条款已出现立场分裂.

0620GMT,现货金XAU=下滑4.21美元,至每盎司1,644.69美元,六个交易日内第五次下跌.周一曾跌至两个月低点1,534.49美元.

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