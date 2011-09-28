〔全球金市〕美元走强打击金价下跌1%,投资人态度审慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月28日电---金价周三下跌1%,交投震荡,欧洲当局解决债务危机的进展笼罩疑问,令美元重新走强,另外,金价本周惨烈修正走势,亦令投资人缩手.
扩大欧元区救助基金财力的计画,在德国面临反对阻力,金融时报一篇报导称,欧元区内部对于下一项希腊纾困条款已出现立场分裂.
0620GMT,现货金XAU=下滑4.21美元,至每盎司1,644.69美元,六个交易日内第五次下跌.周一曾跌至两个月低点1,534.49美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。