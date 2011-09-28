〔台湾债市〕殖利率盘整,观望明日央行理监事会决议

路透台北9月28日电---台湾债市殖利率周三盘整,在明日央行理监事会决议之前驻足观望.交易员认为,今日各期券成交量不高,波动也小,显见在央行会议前债市没有明确方向.

他们进一步表示,尤其是今日首日发行前交易(when issued)的五年期100/6增额券,成交量低,交投淡静.不过十年期公债100/9期则因目前殖利率水位处于偏高位,吸引了买盘进场,且在最後回补日前空方也进场回补,令殖利率小幅收跌.

"今天其实还蛮淡的,大家都在等央行的结果,"一位本地证券商交易员表示.

他也说,虽然目前公债殖利率已反映了本季中央银行将不升息的预期,但是各方还是对央行的的国际、国内景气看法,相当关注,因为这也预示了央行未来是否持续维持利率不变、甚或反向降息.

根据路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,重贴现率将维持在1.875%不变.不过仍然有三位分析师认为,台湾央行本次仍将维持温和的升息步伐,以令利率正常化.[ID:nCT0477027]

央行周三标售10年期券100/9A00109=TWO公债得标利率为1.288%,高于市场预期的1.24-1.27%.[ID:nCT0477097]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.90 0.9970 0.9800-0.9970 19.5

5 100/6 A00106R=TWO 1.0000 0.9850-1.0000 13.5

10 100/9 A00109=TWO -0.40 1.2810 1.2732-1.2880 334.0

30 100/8 A00108=TWO -0.50 1.8750 1.8750-1.8750 1.0

此外,今日也是五年券100/6增额公债首日的发行前交易.交易员表示,虽然其殖利率一度走低至0.985%,不过此已较9月间央行的一年期存单标售利率为低,在观望气氛之下,殖利率先弹回1%水位观察.

"五年券会跟一年期NCD存单比价.当然如果确定不升息,之後标存单会低一点,100/6R券也可能再走低一些,"一位外商银行交易员说.

央行先前在9月9日标售了1,000亿台币的364天期存单,在不升息的预期发酵下,其加权平均利利率反向走低至0.995%,投标倍数也走高至3.14,创下9个月以来的高位.央行历次标售364天期存单结果请见[ID:nCT0397008]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8750

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/5 A00105=TWO 1.3295

5 100/6 A00106=TWO 0.9970

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)