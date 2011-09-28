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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 15:42 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超3,086亿韩元,为连续第二日买超

路透首尔9月28日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市买超3,086亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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9月28日 308.6 84.9 -53.7

9月27日 169.0 23.8 -322.2

9月26日 -258.2 384.0 -435.5

9月23日 -667.7 -231.6 907.1

9月22日 -301.1 37.2 762.5

9月21日 272.6 53.6 -324.0

9月20日 -176.1 203.5 -273.9

9月19日 5.0 150.6 40.3

9月16日 87.9 607.9 -1,103.5

9月15日 -185.4 127.1 4.2

9月14日 -687.3 78.1 452.7

9月 9日 -113.2 42.4 145.7

9月 8日 -2.0 536.8 -499.9

9月 7日 -327.7 327.7 -131.1

9月 6日 -439.6 31.2 437.7

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本月以来 -1,635.6 1,476.5 58.5 --------------------------------------------------

今年以来 -6,981.7 4,473.9 4,233.3 -------------------------------------------------- (完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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