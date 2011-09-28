〔表格〕外资在韩国股市买超3,086亿韩元,为连续第二日买超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月28日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市买超3,086亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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9月28日 308.6 84.9 -53.7
9月27日 169.0 23.8 -322.2
9月26日 -258.2 384.0 -435.5
9月23日 -667.7 -231.6 907.1
9月22日 -301.1 37.2 762.5
9月21日 272.6 53.6 -324.0
9月20日 -176.1 203.5 -273.9
9月19日 5.0 150.6 40.3
9月16日 87.9 607.9 -1,103.5
9月15日 -185.4 127.1 4.2
9月14日 -687.3 78.1 452.7
9月 9日 -113.2 42.4 145.7
9月 8日 -2.0 536.8 -499.9
9月 7日 -327.7 327.7 -131.1
9月 6日 -439.6 31.2 437.7
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本月以来 -1,635.6 1,476.5 58.5 --------------------------------------------------
今年以来 -6,981.7 4,473.9 4,233.3 -------------------------------------------------- (完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。