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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 15:47 BJT

《外汇动态》欧元兑美元收复失土,攀抵盘中高位

0728GMT---欧元EUR=攀升至盘中高位1.3619,交易商指称在欧元迈向1.36区域出现亚洲央行的需求.

部份市场人士表示,停损交易驱动这波走势,而其他人则归因于欧盟执委会主席巴罗索的评论;巴罗索称,执委会正考虑扩大援助希腊银行业的担保机制[ID:nCN1992639].

欧元凭藉最新这波升势站上200日高价平均线1.3596,该点可望提供些许短线支撑,尽管欧元周二未能持续升破该道均线切入位.(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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