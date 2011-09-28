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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 16:16 BJT

〔欧洲汇市〕英镑走坚,但或将因量化宽松预期而遭遇卖压

* 英镑兑美元因亚洲央行买盘而上扬

* 然量化宽松预期将抑制涨势

* 欧元兑英镑在月底前下滑

路透伦敦9月28日电---英镑兑美元周三小涨,因主权投资人出现稳定买盘,但对英国央行将进一步放宽货币的预期,可能抑制英镑涨势.

亚洲央行稳步敲进英镑,推使其兑美元日内上涨0.2%至1.5670,交易商指称在1.5600有期权到期.

短线阻力料在周二高位1.5705,支撑则在日低1.5616美元附近.

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