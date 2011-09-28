〔欧洲汇市〕英镑走坚,但或将因量化宽松预期而遭遇卖压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 英镑兑美元因亚洲央行买盘而上扬
* 然量化宽松预期将抑制涨势
* 欧元兑英镑在月底前下滑
路透伦敦9月28日电---英镑兑美元周三小涨,因主权投资人出现稳定买盘,但对英国央行将进一步放宽货币的预期,可能抑制英镑涨势.
亚洲央行稳步敲进英镑,推使其兑美元日内上涨0.2%至1.5670,交易商指称在1.5600有期权到期.
短线阻力料在周二高位1.5705,支撑则在日低1.5616美元附近.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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