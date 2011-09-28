〔中港股市〕金融股拖累沪港两市收跌,季底作帐因素发酵

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指下跌0.7%,沪综指挫低1%
* 恒指成份股中,银行股跌幅居前
* 思捷环球跳涨逾12%,演出轧空行情
* 沪综指创近15个月收盘低位.
路透香港/上海9月28日电---香港股市周三收低,银行与地产股领跌,因投资者在月末与季末解除仓位,买入其他近期大跌的个股.
香港银行股在恒指成份股中跌幅最大,东亚银行(0023.HK)与恒生银行(0011.HK)均挫低约5%,跌势再起.自美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周三宣布卖短债买长债操作(Operation Twist)以来,二者分别跌逾21%与15%.
恒生指数.HSI收低0.66%至18,011.06点.恒生国企指数.HSCE收低0.18%至9,277.49点.
摩根士丹利分析师将恒生银行基本情境股价目标从107港元降至85港元,亦为该股下跌原因之一.分析师称,由于降息压力不会消失且竞争激烈,净息差与获利能力料都将继续承压.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。