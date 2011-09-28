〔中港股市〕金融股拖累沪港两市收跌,季底作帐因素发酵

* 恒指下跌0.7%,沪综指挫低1%

* 恒指成份股中,银行股跌幅居前

* 思捷环球跳涨逾12%,演出轧空行情

* 沪综指创近15个月收盘低位.

路透香港/上海9月28日电---香港股市周三收低,银行与地产股领跌,因投资者在月末与季末解除仓位,买入其他近期大跌的个股.

香港银行股在恒指成份股中跌幅最大,东亚银行(0023.HK)与恒生银行(0011.HK)均挫低约5%,跌势再起.自美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周三宣布卖短债买长债操作(Operation Twist)以来,二者分别跌逾21%与15%.

恒生指数.HSI收低0.66%至18,011.06点.恒生国企指数.HSCE收低0.18%至9,277.49点.