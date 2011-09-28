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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 17:41 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,票券业卖超2.5亿台币

路透台北9月28日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年期公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 22.50 22.00 +0.50

票券业 1.50 4.00 -2.50

证券业 28.00 26.00 +2.00(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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