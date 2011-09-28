〔台湾个股〕台湾高铁预计明年向日本采购三组列车,提升运量10%

路透高雄9月28日电---台湾高速铁路2633.TWO周三表示,预计明年向日本采购三组列车,以因应逐渐增加的旅运人次,三组列车将可望提升整体运量达10%.

台湾高铁董事长兼执行长欧晋德在一场活动结束後对路透称,目前正与日本洽谈采购列车事宜,不过他拒绝透露采购的预算.

"我们是为三年後的运量做准备,要谈好也需要大半年的时间吧."他说.

惟据高铁内部人士表示,目前高铁拥有的30组700T型列车,每组的价格约10亿台币,以此推估高铁向日本采购的预算金额约在30亿台币左右.

高铁相关人士称,由于旅运人次明显提升,今年端午、中秋节等连续假日的单日承载量已达18-19万人次,平均每六分钟就有一班列车发出,已让现有的列车运量不堪负荷.

根据台湾高铁的网站内容,700T型列车是由台湾高铁新干线株式会社所承造,于日本川崎重工业(7012.T)完成功能动态测试後运交台湾.每组列车由九节动力车及三节无动力车构成12节车厢编组,最高营运速度为每小时300公里.

全球单一建设规模最大BOT(建设-经营-转让)案的台湾高铁,在2009年的临时董事会通过由官股董事代表欧晋德为新任董事长,随即与银行团争取调降银行自有资金部分的利率,并将固定资产折旧提列方式,由直线法变更为运量百分比法,使得亏损金额大幅下降.

根据上半年财报,营运近五年的台湾高铁首度转亏为盈,税後净利为19.83亿台币,去年同期则为净损23.02亿.高铁赚钱的主因是旅运人次大幅提升,平均单日突破11万人次,不过至去年底高铁累计亏损仍高达735.3亿台币.

台湾高铁股价今日收高0.4%,报5.02台币.柜台指数.TWOII则涨0.88%报100.95点.(完)

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