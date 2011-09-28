〔台湾货币市场〕短率偏升,受票券商缺口压力带动(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 月底企业走钱,票券商压力大

* 银行间调度保守,买票意愿低

* 短票及公债RP朝高档靠拢

记者 张雅菁

路透台北9月28日电---台湾银行间短期利率周三偏升,临近月底企业资金需求上升,票券商缺口压力升高,而提存期底前一般银行间调度保守,带动短率走升.

市场人士指出,今日的资金压力引爆点主要来自于票券商,由于企业法人承作意愿降低,而银行间又以回补准备金部位为优先,甚至部份连央行存单都减少申报,因此卖票与拆款都不顺下,短票利率朝0.87%靠拢,而拆款亦再度触及0.85%的近期区间高点.

"今天很惨,一开门都没有人要买票,都是去拜托来的,"一票券商人士称.

而本地银行间拆款虽然谢绝0.85%高利率,但在短钱供给有限下,部份拆款还是不得不屈服比平日可接受的再高一点的利率,例如0.40%以上.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.394%,上日在0.394%;区间为0.295-0.820%,上日在0.295-0.790%.

2-7天拆款利率区间在0.388-0.850%,同上日

央行委托大型金融机构拆入隔夜资金的利率仍维持在0.388%.央行自9月5日调升0.1个基点以来,便未再调整,有别前几季在理监事会前加速拉抬的作法.

**短票利率走升**

金融同业间承作的30天期内短票主要利率攀升至0.87%;近期主要多在0.86%,仅一两家大型金融机构得以拿到0.87%的利率.

票券商人士指出,今日开买票窗口的银行有限,不得不拉高利率求售,"肯买就偷笑了".但他表示,在明日央行理监事会的不确定性消除後,而多数银行的准备金也调整差不多後,银行间的短票买气在周五跟下周一或将回笼.

不过,也有银行人士保守认为,本周五将有350亿台币公债交割,且预估约500亿台币的营业税暂缴的紧缩因子,料也将集中在周五截止日上缴,加以外商银行无力供应短钱,预期将提高调度难度,暂时还是保守以对.

根据路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,以观察全球景气的复苏脚步.也由于台湾通膨率明显放缓,让中央银行有空间暂停升息步伐.果若成真,将使先前已连续五度的升息循环暂停,重贴现率暂时停泊在1.875%的两年以来高位.[ID:nCT0477027]

央行今日共发行933亿台币存单.相较存单到期金额1,187亿,存单发行馀额减少254亿.[TW/MMTCN]

央行本周存单到期接下来依序为周四690亿以及周五1,384.50亿台币;而下周一提存期最後一天则有2,783.5亿.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为负198亿台币,累计超额准备为784亿台币,加计前期1%的超额准备为1,979亿台币.

**公债RP利率靠拢高档**

债市同业附买回(RP)利率向区间高档靠拢.因有180亿台币的台积电(2330.TW)公司债发行,寿险业持续抽离资金,导致市场资金供应趋于紧俏,分配严重不均,交易商必须各凭本事到处找钱.

资金调度人士表示,明日央行将召开第三季全体理监事会议,尽管市场预料暂缓升息,但月底、季底效应将逐渐发威,加之周五还有350亿台币的十年期公债发行,料资金需求将达到高峰,RP利率仍有缓步上扬的可能.

"公债交割和缴税双剑合璧,威力无穷,接下来两天一点也不能放松,"一位证券商资金调度人士称.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.70%,上日报0.68-0.70%. (完)