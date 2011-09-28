〔新债招标〕台湾台塑五年无担债以1.34%定价,再创近期发行利率新低

路透台北9月28日电---台湾台塑集团旗下台塑(1301.TW)标售的五年期无担保公司债,周三宣布以1.34%定价,落于市场预期1.34-1.40%的下缘,再创近期五年期无担债发行利率新低纪录.

台塑本次无担债的利率,较同集团南亚(1303.TW)于19日标售的五年期公司债1.35%定价利率略低.显示银行与票券商等有补券需求的金融机构,在绝对利率的收益考量下,宁舍弃殖利率偏低的公债,转而拥抱公司债.

央行昨日代财政部标售的10年期100/9A00109=TWO公债得标利率为1.288%,高于市场预期的1.24-1.27%.值得留意的是,主要买盘的银行得标比重仅34.71%,显示实质买盘参与度偏低.[ID:nCT0477097]

根据招标通知,台塑这批60亿台币公司债采固定利率计价,届满第四、五年时分别还本二分之一,就持券人而言,此将令存续期较一般五年券缩短.

受一年八次火灾公安事故影响,台塑集团旗下上市公司评等展望遭下调,但似乎无损公司债的标售成绩.台化于6日标售的五年期无担保公司债即以1.38%定价;南亚随後在19日标售,以1.35%定价.[ID:nCT0400200]

台塑集团为台湾主要公司债发行者;台塑长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件後,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nCT0386028](完)