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公司新闻(中文) | 2011年 9月 29日 星期四 06:50 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月29日

汤森路透9月28日电---以下为标准普尔500企业中将于9月29日(周四)公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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Q4 美光(Micron Technology) (MU.O) 0.02 26 0.32

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 王兴亚

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