《美国个股焦点》亚马逊推出平板电脑Fire,挑战苹果地位

* 亚马逊推出大众型平板电脑,售价远低于苹果iPad 2

* Fire对类似产品构成威胁

* 亚马逊股价上涨,邦诺股价重挫

路透纽约9月28日电---令人引颈期盼的亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)平板电脑Kindle Fire终于在周三揭开神秘面纱,以199美元的亲民价格投向大众市场,其定价对于两年前推出的苹果iPad的领导地位构成威胁.

这个备受期待的平板电脑虽然少了摄像头及第三代行动通讯(3G)等许多高科技功能,但却可能对许多基于谷歌Android作业系统的平板电脑敲响丧钟.三星电子(005930.KS)、摩托罗拉(MMI.N)、华硕(2357.TW)、宏达电(2498.TW)及LG电子(066570.KS)的平板电脑都采用Android系统.

亚马逊执行长贝罗斯(Jeff Bezos)在挤得水泄不通的会场上发表Kindle Fire,他希望这个产品能够通过云端运算来串起亚马逊的书籍、电影、音乐等内容服务.