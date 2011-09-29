美国与加拿大经济指标预测--9月29日-10月6日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月29日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------9月26日当周-------------------------------
9月29日(四)
1230 美国企业获利 第二季终值 -- +4.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 42 42.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 42.1
续请失业金人数(万人) 9月17日当周 372.5 372.7
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.2% +1.0%
GDP隐性平减指数 +2.4% +2.5%
最终销售 +1.2% +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数 +3.2% +3.2%
核心PCE物价指数 +2.2% +2.2%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.3% -0.3%
(较上年同期) -- +5.1%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 -1.8% -1.3%
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 9月 -- 负2
9月30日(五)
1230 美国个人所得 8月 +0.1% +0.3%
个人支出 +0.2% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.8%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.5%
1230 加拿大GDP(较前月) 7月 +0.3% +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 55.5 56.5
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 57.8 57.8
现况指数 74.5 74.5
预期指数 47.0 47.0
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月23日当周 -- 122.2
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 8月 -- +2.4%
----------------------------------10月3日当周-------------------------------
10月3日(一)
1400 美国建筑支出 8月 -0.3% -1.3%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 50.5 50.6
-- 美国国内乘用车销量年率(万辆) 9月 410 406
卡车销量年率(万辆) 545 547
汽车总销量年率(万辆) 1,220 1,210
10月4日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月1日当周 -- --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月1日当周 -- --
1400 美国工厂订单 8月 +0.1% +2.4%
耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -- --
扣除运输的耐久财订单 -- --
扣除国防的耐久财订单 -- --
扣除飞机的非国防资本财订单 -- --
10月5日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月30日当周 -- --
再融资指数 -- --
1130 美国Challenger企业计划裁员数量(个) 9月 -- 51,114
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 增加8.0 增加9.1
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 53.0 53.3
10月6日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月1日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 9月24日当周 -- --
1230 加拿大建筑许可 8月 -- -0.6%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 57.6
(经季节调整) -- 56.4 (完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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