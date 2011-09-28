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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 07:54 BJT

〔EIA库存周报〕美国原油库存增幅高于预期,因进口升且炼厂活动放缓

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

09/23/11 较上周 较上年 09/23/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 347.3 0.6 -14.4 341.0 1.9 -16.9

馏分油 157.0 -0.2 -10.2 157.7 0.1 -15.9

汽油 217.4 4.6 -13.4 214.9 0.8 -7.7

取暖油 40.6 -1.5 -10.1 40.8 -0.8 -11.6

新配方(RFG)汽油 0.2 0.0 -0.5 0.3 0.1 -0.9

煤油型航空燃料 45.8 0.4 -1.5 45.6 0.5 -2.5

原油日加工量 14.6 0.3 0.2 15.2 -0.1 0.5

炼厂产能利用率(%)85.9 1.5 2.3 87.8 -0.5 2.0

油品供应

(四周移动平均) -----------------19.0 -0.1 -0.3

* 原油库存增加192万桶

* 汽油库存上升79.1万桶

* 馏分油库存增7.2万桶

* 炼厂产能利用率下降0.5个百分点

* 库欣库存降至18个月最低

路透纽约9月28日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示,上周美国原油库存增幅高于预期,因进口增加且炼厂活动放缓.

EIA公布,9月23日止当周美国原油库存增加192万桶,至3.4096亿桶.路透调查访问的分析师平均预期,原油库存增加80万桶.

根据EIA报告,原油日进口量增长135万桶,至967万桶.

炼厂产能利用率下降0.5个百分点,至87.8%.

而纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货交割地--库欣的库存减少108万桶,至3,092万桶,为2010年3月以来最低水准.

EIA报告称,汽油库存增加79.1万桶,至2.1487亿桶,其中东海岸库存增加最多.分析师原预估汽油库存增加100万桶.

EIA称,过去四周汽油平均需求较去年同期下降2.4%.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存上周上升7.2万桶,至1.5768亿桶,分析师平均预估为增加60万桶.

"今天EIA的数据多半基本上符合分析师预估,因此应对能源价格走向没有太大影响."Caprock风险管理公司资深分析师Chris Jarvis称."然而,库欣库存适度下降可能被视为对市场看涨."

美国石油协会(API)周二发布的报告则显示,上周美国原油库存增加56.8万桶,汽油库存增加460万桶,馏分油库存减少22.3万桶.(完)

--编译 张若琪;审校 王兴亚

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