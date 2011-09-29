〔美国经济〕FED主席贝南克称若通胀大幅下滑,可能需进一步宽松政策(更新版)

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路透克里夫兰9月28日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周三表示,若通胀或通胀预期大幅降低,美联储可能需要进一步宽松货币政策.

贝南克在美联储推出压低长期借贷成本新举措後的首次公开谈话中指出,若经济成长仍旧疲弱,愿意进一步推进非传统政策.

"这是我们会非常密切注意的情况,"贝南克在克里夫兰联邦储备银行举办的论坛上回答提问时表示.

"若通胀率降得太低,或者通胀预期降得太低,就是我们必须要回应的情况,因为我们不希望出现通缩."

上述谈话是回应关于最近市场通胀预期降低的问题.政策官员将市场通胀预期视为未来通胀趋势的良好指标.(完)