〔日本个股〕Panasonic计画将国内锂电池生产减半,并增加中国厂产出

路透9月29日电---日本经济新闻报导称,日本电子制造商Panasonic(6752.T)计画在下一会计年度结束前将国内锂电池工厂产出减半,并增加中国厂的生产.

报导称,Panasonic已停止日本两座锂电池工厂的生产,并将取消建一座新厂的扩张计画.

日经新闻指出,该公司计画三到四年内将中国锂电池产出的占比由目前的10-20%提高至50%.

报导称,Panasonic预期将削减高达30%的生产成本,让其电池事业能与快速扩张市占率的韩国企业匹敌.Panasonic电池事业每年带来约3,000亿日圆(39.3亿美元)营收.(完)