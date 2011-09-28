〔日本个股〕Panasonic计画将国内锂电池生产减半,并增加中国厂产出

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月29日电---日本经济新闻报导称,日本电子制造商Panasonic(6752.T)计画在下一会计年度结束前将国内锂电池工厂产出减半,并增加中国厂的生产.
报导称,Panasonic已停止日本两座锂电池工厂的生产,并将取消建一座新厂的扩张计画.
日经新闻指出,该公司计画三到四年内将中国锂电池产出的占比由目前的10-20%提高至50%.
报导称,Panasonic预期将削减高达30%的生产成本,让其电池事业能与快速扩张市占率的韩国企业匹敌.Panasonic电池事业每年带来约3,000亿日圆(39.3亿美元)营收.(完)
--编译 王冠中;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。