〔金砖国家〕9月28日股汇市收盘纵览

路透9月29日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月28日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.27%,报891.05点.

中国股市:中国股市沪综指周三收挫1%,至近15个月来新低,成交额继续徘徊于低位,尽管隔夜欧美股市大涨,但国内流动性紧张,且政策面不确定,沪综指高开後一路下行.沪综指.SSEC收报2.392.062点,跌22.992点,或0.95%,此前收盘低点为去年7月5日的2,363.948点.今日A股成交额为556亿元,昨日为551亿.[.SSCN]

香港股市:香港股市收低,银行与地产股领跌,因投资者在月末与季末解除仓位,买入其他近期大跌的个股.香港银行股在恒指成份股中跌幅最大,东亚银行(0023.HK)与恒生银行(0011.HK)均挫低约5%,跌势再起.恒生指数.HSI收低0.66%至18,011.06点.恒生国企指数.HSCE收低0.18%至9,277.49点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期收涨,受早盘人民币中间价首破6.37关口带动,不过尾盘因大行积极买入美元而涨幅收窄.央行借升值抗通胀的意图依旧较为明显,有望支撑近期汇价.人民币兑美元海外无本金交割远期外汇(NDF)市场一年期品种和香港离岸人民币兑美元即期亦有所上涨. 境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水400点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3538元.[CNY/CN][ID:nCN1992939]

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印度股市:收跌,因投资人等候更多有关欧洲决策解决欧债危机计画的细节.指标BSE指数.BSESN下跌0.47%点,报16,446.02点,有21档成分股下跌.上交易日收高近3%.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元升至一周高位,受惠于企业强劲的美元流入及欧元走坚,但交易商仍对卢比後市方向感到担忧.卢比兑美元INR=D2收报48.75/76,较周二收盘价49.065/075上涨0.6%,为连续第二天上涨,盘中触及日高48.65,为9月21日以来最高.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,367.370点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.77%,报711.36点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.14%,报31.7500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.02%,报43.2147.

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巴西股市:拉美股市下跌,投资人对自两年低位的强劲反弹进行获利了结,且市场人士审慎关注欧债危机的进展.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌1.21%,报53,270.36点.[ID:nS1E78R1Q6]

巴西汇市:拉美货币兑美元贬值,因自数年低位反弹的力道後继乏力,投资人关注欧洲动向.巴西雷亚尔于上周触及逾两年低位後,已大幅反弹约7%.巴西雷亚尔兑美元BRBY收跌1.71%至1.8345.[ID:nS1E78R0SS][ID:nS1E78R1KS]

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南非汇市:南非兰特兑美元小升,此前南非财长表示其正寻求稳定汇价的方式.兰特兑美元ZAR=D3一度升值1.2%,至7.7840,但在1620GMT时,又跌至7.8170,周二纽约收盘价报7.8749.[ID:nL5E7KS6W4][ZAR/](完)