〔芝加哥期市〕美国大豆跌至10个月低点,受经济疑虑重压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月29日电---美国大豆期货周四盘初下跌0.3%至10个月新低,而小麦和玉米期货则在上日跌逾3%後续跌,对欧洲债务危机的疑虑重压商品市场.
玉米期货周三下跌3%至近三个月低位,大豆则创六个月来最大跌幅,跌势随金价、油价和股市走势加剧;美国收获季天气更为乾燥的预测也助长跌势.
本周稍晚预计美国中西部东边天气转乾,使玉米和大豆市场的季节性压力增高.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。