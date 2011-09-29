〔芝加哥期市〕美国大豆跌至10个月低点,受经济疑虑重压

路透新加坡9月29日电---美国大豆期货周四盘初下跌0.3%至10个月新低,而小麦和玉米期货则在上日跌逾3%後续跌,对欧洲债务危机的疑虑重压商品市场.

玉米期货周三下跌3%至近三个月低位,大豆则创六个月来最大跌幅,跌势随金价、油价和股市走势加剧;美国收获季天气更为乾燥的预测也助长跌势.