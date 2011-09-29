《台湾报摘》--工商时报9月29日

* 头版头条:

--第二季丢掉全球个人电脑(PC)第三大位置的宏基(2353.TW)力图振作,全球副总裁暨中国区总裁艾仁思(Oliver Ahrens)表示,随着欧洲库存逐渐清理完毕,宏基很快就会重返全球第三宝座.另外惠普(HPQ.N)近日再换执行长、PC部门决策未定,对宏基更是一大机会.

* 其他:

--台湾金管会主委陈裕璋指,金管会一直有对金融机构进行压力测试,台湾金融机构营运面相当健全,就算全球发生经济二次衰退,也有把握(金融机构)可度过难关,不会出现金融系统流动性风险.

--欧盟债务问题延烧重创全球经济,明基友达集团董事长李焜耀直言欧债问题不解决,消费信心难以恢复,"现在还看不到景气的底部在哪里."友达(2409.TW)日前下修资本支出约30%,公司还会加强节流,不排除再下修资本支出.

--维系景气成长动能,台湾经济部将提出三大短期政策工作项目,包括加强投资、海外招商及促进消费;其中，工业局将请国发基金匡列100亿台币预算,投资连锁加盟等服务业,计画于10月底送国发基金审议,年底前成立投资基金.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.