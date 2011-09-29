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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 08:27 BJT

《台湾报摘》--经济日报9月29日

* 头版头条:

--"非苹阵营"全力反扑,第四季电子业战云密布.亚马逊(AMZN.O)首款平板电脑昨日亮相,宏基(2353.TW)发表全球第一台量产上市的Ultrabook超轻薄笔电Aspire S3,华硕(2357.TW)下月11日将在纽约发表UX超薄笔电系列,全部瞄准苹果iPad而来.

* 其他:

--台湾经济部长施颜祥昨日表示,年底前将锁定有潜力、新兴策略性服务业者,推出规模高达百亿台币的投资基金,连锁加盟业将是投资首选.此为经济部抵抗景气转凉关键药方之一.施颜祥昨天信心喊话,制造业景气有机会第三季谷底後,第四季向上爬升.

--台湾立法院财委会昨日决议,要求财政部与金管会研议调降期货交易税,期货商公会建议从现行10万分之4降至10万分之1,财政部已请期交所提供资料供评估,期交税一旦调降,将有助激励台股及期货市场.

--台湾汽车龙头和泰汽车总经理苏纯兴昨日表示,将下修今年车市规模,由38万辆降至36万辆.明年第一、二季情势不明,恐将较今年衰退,这是今年汽车业首次调降车市预期.和泰车为台湾车市龙头,市占率约为三成以上,由于和泰车的销售直接影响车市规模,和泰车对市场的预估也被认为最具参考意义.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 丁淑琴

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