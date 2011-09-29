《台湾报摘》--经济日报9月29日

--"非苹阵营"全力反扑,第四季电子业战云密布.亚马逊(AMZN.O)首款平板电脑昨日亮相,宏基(2353.TW)发表全球第一台量产上市的Ultrabook超轻薄笔电Aspire S3,华硕(2357.TW)下月11日将在纽约发表UX超薄笔电系列,全部瞄准苹果iPad而来.

--台湾汽车龙头和泰汽车总经理苏纯兴昨日表示,将下修今年车市规模,由38万辆降至36万辆.明年第一、二季情势不明,恐将较今年衰退,这是今年汽车业首次调降车市预期.和泰车为台湾车市龙头,市占率约为三成以上,由于和泰车的销售直接影响车市规模,和泰车对市场的预估也被认为最具参考意义.(完)