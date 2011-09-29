〔中港个股〕建设银行拟向加拿大申请设立分行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透多伦多9月28日电---中国建设银行(601939.SS)将向加拿大当局申请在加国设立分行.
加拿大官方报纸Canada Gazette公告称,建行"有意向财政部长申请允许在加拿大设立分行从事银行业务."
根据路透数据,建行的市值为1,670亿美元.
建行是一年多的时间内,第二家考虑扩展业务至加拿大的中国银行业者.中国工商银行ICBAF.PK去年7月在加拿大开始经营业务,目标客群是中国移民以及与两国有业务往来的企业.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。