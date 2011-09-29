〔中港个股〕建设银行拟向加拿大申请设立分行

加拿大官方报纸Canada Gazette公告称,建行"有意向财政部长申请允许在加拿大设立分行从事银行业务."

建行是一年多的时间内,第二家考虑扩展业务至加拿大的中国银行业者.中国工商银行ICBAF.PK去年7月在加拿大开始经营业务,目标客群是中国移民以及与两国有业务往来的企业.(完)