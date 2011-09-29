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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 08:42 BJT

〔中港个股〕建设银行拟向加拿大申请设立分行

路透多伦多9月28日电---中国建设银行(601939.SS)将向加拿大当局申请在加国设立分行.

加拿大官方报纸Canada Gazette公告称,建行"有意向财政部长申请允许在加拿大设立分行从事银行业务."

根据路透数据,建行的市值为1,670亿美元.

建行是一年多的时间内,第二家考虑扩展业务至加拿大的中国银行业者.中国工商银行ICBAF.PK去年7月在加拿大开始经营业务,目标客群是中国移民以及与两国有业务往来的企业.(完)

--编译 王冠中;审校 张涛

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