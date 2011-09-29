〔台湾个股〕南亚科拟私募方式筹措股本上限150亿股,改善财务结构

路透台北9月29日电---台湾动态随机存取记忆体(DRAM)厂商--南亚科(2408.TW)周三公告,将以私募方式筹措股本,私募上限为不超过150亿股,目的为改善财务结构及充实营运资金.

南科上日董事会通过此案,但仍待11月17日召开临时股东会通过.

由于动态随机存取记忆体产业景气持续低迷,厂商亏损连连.南亚科此番大举募资等于是逆势操作,相当引起瞩目.

本地媒体经济日报称,南科本次私募金额是公司股本逾三倍规模.据了解,母公司--台塑(1301.TW)集团四大公司将全数吃下全数新发行股分.

南亚科今年第二季持续亏损79.03亿台币,上季为净损90.3亿.自2007至2010年,该公司已连续四个年度呈现亏损.公司在当时对未来产业的看法也偏向保守,指出DRAM价格将低迷且厂商库存很高.[ID:nCT0384246]

南亚科上日收报3.7台币.(完)