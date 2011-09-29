〔欧洲金融〕法国、意大利和西班牙延长股市卖空禁令

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 意大利和法国卖空禁令延长至11月11日--ESMA
* 西班牙卖空禁令延长至市况出现改变
* 三国的禁令原本预定在9月底结束
* 比利时卖空禁令继续无限期执行
路透伦敦9月28日电---欧洲证券和市场管理局(ESMA)周三表示,法国、意大利和西班牙已延长了股市卖空禁令.
ESMA在声明中称,意大利和法国的卖空禁令延长至11月11日,西班牙的禁令则将持续执行,直到市况出现变化.
三国在8月12日祭出卖空禁令,以抑制股市巨幅波动.该禁令在8月稍後延长,原本预定在9月底结束.
比利时也在8月提出卖空禁令,但没有截止时间,目前仍在执行.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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