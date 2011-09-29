〔欧洲金融〕法国、意大利和西班牙延长股市卖空禁令

* 意大利和法国卖空禁令延长至11月11日--ESMA

* 西班牙卖空禁令延长至市况出现改变

* 三国的禁令原本预定在9月底结束

* 比利时卖空禁令继续无限期执行

路透伦敦9月28日电---欧洲证券和市场管理局(ESMA)周三表示,法国、意大利和西班牙已延长了股市卖空禁令.

ESMA在声明中称,意大利和法国的卖空禁令延长至11月11日,西班牙的禁令则将持续执行,直到市况出现变化.

三国在8月12日祭出卖空禁令,以抑制股市巨幅波动.该禁令在8月稍後延长,原本预定在9月底结束.