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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 08:55 BJT

〔全球金市〕金价在亚洲市场下跌1%,因投资人追捧美元

路透新加坡9月29日电---金价周四在亚洲市场扩大跌势,跌幅超过1%,欧债危机解决方案充满不确定性,引发对全球经济成长的担忧,令投资人转战相对安全的美元.

0010GMT,现货金XAU=下跌15.51美元至每盎司1,592.39美元,上交易日挫跌3%.金价周一跌至两个月低位1,534.49,自9月初所创下的纪录高位约1,920美元大幅滑落.

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