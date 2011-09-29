〔全球金市〕金价在亚洲市场下跌1%,因投资人追捧美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月29日电---金价周四在亚洲市场扩大跌势,跌幅超过1%,欧债危机解决方案充满不确定性,引发对全球经济成长的担忧,令投资人转战相对安全的美元.
0010GMT,现货金XAU=下跌15.51美元至每盎司1,592.39美元,上交易日挫跌3%.金价周一跌至两个月低位1,534.49,自9月初所创下的纪录高位约1,920美元大幅滑落.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。