〔表格〕日本投资人9月24日止当周买超1.47兆日圆海外债券

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月29日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,日本投资人上周买超1.47兆日圆(190亿美元)海外债券.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
9月18-24日 -58.4 -655.0 -578.7
9月11-17日 -153.8 -459.3 +1,178.2
9月 4-10日 -587.7r +762.5r +553.1
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
9月18-24日 +32.8 +1,470.2 -12.4
9月11-17日 +23.6 +256.1 +12.8
9月 4-10日 +64.8r -469.0r -22.9r
(完)
浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 王冠中;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。