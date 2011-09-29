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亚洲 | 2011年 9月 29日 星期四 09:05 BJT

〔表格〕日本投资人9月24日止当周买超1.47兆日圆海外债券

路透东京9月29日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,日本投资人上周买超1.47兆日圆(190亿美元)海外债券.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

9月18-24日 -58.4 -655.0 -578.7

9月11-17日 -153.8 -459.3 +1,178.2

9月 4-10日 -587.7r +762.5r +553.1

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

9月18-24日 +32.8 +1,470.2 -12.4

9月11-17日 +23.6 +256.1 +12.8

9月 4-10日 +64.8r -469.0r -22.9r

(完)

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--编译 王冠中;审校 张若琪

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