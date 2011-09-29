《外汇动态》市场可能忽视了FED主席贝南克关于通胀的谈话

0052GMT---由于市场关注焦点锁定在欧元区债务问题上,因此美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克昨日关于通胀的谈话几乎没有引起市场的注意力.

贝南克称,若通胀率或通胀预期进一步降低,FED可能采取行动因应.[ID:nCT0478263]

"我想市场会逐渐意识到他的谈话内容,"三菱东京日联银行的汇市分析师Teppei Ino说.

美元指数.DXY目前报78.13,日内持平.(完)

--编译 王冠中;审校 杜明霞

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