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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 07:54 BJT

〔台湾货币市场〕9月30日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月30日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期1,384.5亿台币.

紧缩因素:

--100/9期10年期公债发行,金额350亿台币.

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期2,783.5亿台币:

10/01 893.00亿

10/02 1,800.50亿

10/03 90.00亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--月底营业税暂缴,金额估约500亿台币;其他还有菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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