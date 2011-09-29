《外汇动态》欧元兑美元下个月恐下看1.25美元--交易商

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0120GMT---一欧系银行驻新加坡的交易商表示,如果德国国会在周四稍後通过赋予欧洲金融稳定机构(EFSF)新权限的法案,欧元可望反弹,但其升势可能为时不久,未来一个月可能会跌至约1.25美元.
"对我而言,很明确就是..卖出欧元/美元,它正在往下走,"他表示.
该交易商称,希腊债务重整的风险,加上欧洲央行降息的可能性,对欧元都不是好兆头;美元则可望因避险心态而走强."
"我认为一个月後欧元/美元将下看1.25左右,"他表示.
欧元兑美元EUR=较纽约尾盘小跌0.1%至1.3537美元,本周曾创下八个月低位1.3360.(完)
--编译 戴素萍;审校 龚芳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。