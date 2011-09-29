《外汇动态》欧元兑美元下个月恐下看1.25美元--交易商

0120GMT---一欧系银行驻新加坡的交易商表示,如果德国国会在周四稍後通过赋予欧洲金融稳定机构(EFSF)新权限的法案,欧元可望反弹,但其升势可能为时不久,未来一个月可能会跌至约1.25美元.

"对我而言,很明确就是..卖出欧元/美元,它正在往下走,"他表示.

该交易商称,希腊债务重整的风险,加上欧洲央行降息的可能性,对欧元都不是好兆头;美元则可望因避险心态而走强."

"我认为一个月後欧元/美元将下看1.25左右,"他表示.

欧元兑美元EUR=较纽约尾盘小跌0.1%至1.3537美元,本周曾创下八个月低位1.3360.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]