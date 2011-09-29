〔台湾债市〕RP利率持于高位,季底和缴税效应发酵

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月29日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持于高位.由于季底和缴税效应发酵,投信和寿险业走钱明显,场上资金情势紧张,令利率区间高档成交比重偏多.
资金调度人士表示,寿险资金持续流出,丝毫不见回补迹象,加上接近尾盘时,投信的申购款流入大减,且承作天期只有1天,对舒缓资金调度帮助有限.明日还有350亿台币的十年期公债发行,预料明日资金状况紧俏依旧.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.70%,同于上日.
另外,今日下午央行将召开理监事会议.据路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,重贴现率将维持在1.875%不变.不过仍然有三位分析师认为,台湾央行本次仍将维持温和的升息步伐,以令利率正常化.[ID:nCT0477027](完)
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。