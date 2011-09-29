〔台湾债市〕RP利率持于高位,季底和缴税效应发酵

路透台北9月29日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持于高位.由于季底和缴税效应发酵,投信和寿险业走钱明显,场上资金情势紧张,令利率区间高档成交比重偏多.

资金调度人士表示,寿险资金持续流出,丝毫不见回补迹象,加上接近尾盘时,投信的申购款流入大减,且承作天期只有1天,对舒缓资金调度帮助有限.明日还有350亿台币的十年期公债发行,预料明日资金状况紧俏依旧.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.70%,同于上日.

另外,今日下午央行将召开理监事会议.据路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,重贴现率将维持在1.875%不变.不过仍然有三位分析师认为,台湾央行本次仍将维持温和的升息步伐,以令利率正常化.[ID:nCT0477027](完)