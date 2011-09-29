〔美国金融〕证交会将于11月28日决定是否实施股价涨跌停限制

路透9月28日电---美国证券监管当局将多花上两个月时间决定是否采取"涨停-跌停"限制,以期在剧烈波动的时刻减慢交易速度,比如像去年所发生的"闪跌"现象.

美国证券交易委员会(SEC)发布文件指出,11月28日将决定是否批准交易所4月所提出的这项计画.公众评论期将于9月29日截止,但SEC表示,在采取行动前需要更多时间考虑这些评论.

涨跌停计画将为个股设定浮动的价格上下限,为因应2010年5月6日道琼工业指数.DJI在数分钟内崩跌近700点的"闪跌"现象所采取的部份行动.

在股价崩跌後不久,即启动了所谓的熔断机制(circuit breakers)暂停个股交易.涨跌停限制将搭配这些熔断机制,以及SEC计画调整的以指数为主的熔断机制.(完)