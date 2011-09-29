〔越南金融〕央行设定越南盾存款利率上限,避免银行体系流动性风险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透河内9月29日电---越南央行将对银行业者活期存款及一个月以内定期存款的利率设定6%的上限,试图避免银行体系中的流动性风险.
越南央行周三发布声明表示,一个月期以上的越南盾定期存款利率上限仍维持于14%.
多家银行透过一天、两天、一周或两周的期限筹措越南盾资金,但其仍按最高14%的年利率上限支付利息,央行声明指出,"这让信贷机构及银行体系面临天期及流动性风险.
声明表示,新的存款利率上限将于10月1日生效.
越南央行上月呼吁降低企业还款压力後,越南银行业者一度将高达24%的越南盾放款利率降至17-19%.
此举让那些资金有限的规模较小银行业者更形困顿,促使许多业者在遵守3月3日设下的14%利率上限的同时巧立名目吸金.
按最高上限利率向短期储户支付利息,对银行业者带来流动性风险,而银行业者则可能经常面临越南盾短缺问题.此间黄金市场不甚稳定,加上进口货款持续增加,也对越南盾构成压力.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。