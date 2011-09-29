〔越南金融〕央行设定越南盾存款利率上限,避免银行体系流动性风险

路透河内9月29日电---越南央行将对银行业者活期存款及一个月以内定期存款的利率设定6%的上限,试图避免银行体系中的流动性风险.

越南央行周三发布声明表示,一个月期以上的越南盾定期存款利率上限仍维持于14%.

多家银行透过一天、两天、一周或两周的期限筹措越南盾资金,但其仍按最高14%的年利率上限支付利息,央行声明指出,"这让信贷机构及银行体系面临天期及流动性风险.

声明表示,新的存款利率上限将于10月1日生效.

越南央行上月呼吁降低企业还款压力後,越南银行业者一度将高达24%的越南盾放款利率降至17-19%.

此举让那些资金有限的规模较小银行业者更形困顿,促使许多业者在遵守3月3日设下的14%利率上限的同时巧立名目吸金.

按最高上限利率向短期储户支付利息,对银行业者带来流动性风险,而银行业者则可能经常面临越南盾短缺问题.此间黄金市场不甚稳定,加上进口货款持续增加,也对越南盾构成压力.(完)