澳洲经济指标总览--9月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第二季 +1.2% -0.9% 12月7日
(较上年同期) +1.4% +1.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第二季 +0.9% +1.6% 10月26日
(较上年同期) +3.6% +3.3%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7%-r +0.9%
(较上年同期) -- +2.3%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.5%-r +0.8%
(较上年同期) -- +2.2%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 8月 -9.7 -0.1 10月13日
失业率 5.3% 5.1%
就业参与率 65.6% 65.6%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第二季 赤字7.419 赤字11.115 12月6日
商品与服务贸易收支 顺差5.599 顺差2.747
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 7月 顺差18.26 顺差18.17 10月4日
出口(较前月) -1% 持平
进口(较前月) -1% +2%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第二季 +0.8% +1.4% 10月21日
出口物价(较前季) +6.0% +5.2%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 7月 +0.5% -0.1% 10月5日 (完)
--整理 杜明霞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。