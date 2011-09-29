《即时观点4》台湾央行暂停升息,欧美债务危机进展将左右利率前景

路透台北9月29日电---台湾中央银行周四一如市场预期决议,维持重贴现率不变,主因全球经济存在不确定性,不利经济成长,且通膨预期舒缓.

央行自去年第二季起开始升息至今年第二季,共已连续五度升息,每次升息幅度均为0.125个百分点.目前重贴现率位在1.875%.

根据路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,以观察全球景气的复苏脚步.也由于台湾通膨率明显放缓,让中央银行有空间暂停升息步伐. [ID:nCN1989479]

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**市场评论**

ANZ澳纽银行高级经济师杨宇霆:

今天的决定并不意外,跟进了其他亚洲央行.这显示在低通膨的背後,台湾出口前景对于央行的货币政策立场占有一定的影响力.

事实上,8月外销订单较上月呈现衰退2.3%,意谓着全球对台湾产品的需求转疲.如果全球不确定性与市场波动延续不散,央行在第四季将持续采取观望且温和的策略.

不过,维持利率于低档将影响金融机构的一些投资,特别是寿险业.如果通膨将持续一段长时间,而流动性仍然充裕,台湾固定收益资产的收益率料将维持在底部更长一段时间.

--日盛证券分析师 曾馨玉:

尽管我们之前预期升息,但今天结果并没有让我们大感意外,因为无论台湾央行升息与否,对市场都不会造成太大影响.0.125个百分点对经济是没有太大影响的,不过,利率不变显示台湾目前通膨问题并不严重,尽管全球经济非常糟糕.

我们预期在未来两季,央行将继续维持利率不变,但在明年第二季可能开始降息,预期欧元区的债务问题将会是央行做出决定的主要原因.

--星展银行(DBS)分析师马铁英:

如果考量到全球金融市场情势与全球经济前景的不确定性,这个决定并不令人意外,特别是这个危机存在扩散的风险.

看来央行非常担心经济转疲的风险.我其实并不认为有暂停升息的理由,因为本地经济目前为止其实满稳定的.

我们仍然维持12月底将升息的预测.我们的基本假设是欧洲可能可以控制主权债务危机.如果全球金融市场得以透露一些稳定迹象,央行便更可能在12月恢复升息.

--汇丰大中华区经济分析师DONNA KWOK:

在欧洲及美国同时发生主权债务危机,他们的家庭与政府都存在去杠杠的压力,全球经不确定性看来将延续下去.

因此,我们预期台湾央行到明年第二季都将暂停升息.我们认为央行还是态度谨慎,不过这样的谨慎态度须要在通膨与经济成长之间取得平衡.

--永丰金证券总经分析师 陈若昕:

央行暂停升息一如我们所预期,但预期对经济的提振效果有限.展望第四季,因目前台湾通货膨胀和缓,且今年出口及外销呈现旺季不旺的情形,加上欧债疑虑未消,市场不确定因素多,预料第四季央行将继续维持利率不变.

**市场反应**

央行会议结果在台湾金融市场收市後公布.

--台币兑美元TWD=TP收盘贬3分,报30.440台币.

--指标五年期100/6公债殖利率A00106=TWO收盘跌0.2基点至0.995%.

--台股加权股价指数.TWII收升0.5%至7,182.61点.

**相关连结**

--相关资讯可点选台湾央行网站,网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

--主计处8月间下修2011年GDP成长率预测值至4.81%.明年经济成长率预估再放缓为4.58%.

--主计处预估,明年出口将自今年的成长15.24%放缓至8.52%;进口亦自今年的15.68%放缓至明年的8.27%.

--主计处于8月中再将全年通胀率预估从1.89%调降至1.59%,明年估仅有1.21%.

--为令房地产市场降温,央行2010年6月意外升息0.125个百分点,为2008年6月以来首次升息.央行并针对大台北地区祭出房市降温措施,包括新增购屋贷款的成数不得超过房屋监价的七成,取消房贷"只还利息,不还本金"的宽限期. (完)

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