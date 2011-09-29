〔台湾央行〕如市场预期暂停升息,因通膨预期舒缓及全球经济存在不确定性

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月29日电---台湾中央银行周四一如市场预期决议,维持重贴现率不变,主因全球经济存在不确定性,不利经济成长,且通膨预期舒缓.
央行自去年第二季起开始升息至今年第二季,共已连续五度升息,每次升息幅度均为0.125个百分点.目前重贴现率位在1.875%.
根据路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,以观察全球景气的复苏脚步.也由于台湾通膨率明显放缓,让中央银行有空间暂停升息步伐. [ID:nCN1989479]
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--记者 高洁如; 撰写 张雅菁;审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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