〔台湾央行〕如市场预期暂停升息,因通膨预期舒缓及全球经济存在不确定性

路透台北9月29日电---台湾中央银行周四一如市场预期决议,维持重贴现率不变,主因全球经济存在不确定性,不利经济成长,且通膨预期舒缓.

央行自去年第二季起开始升息至今年第二季,共已连续五度升息,每次升息幅度均为0.125个百分点.目前重贴现率位在1.875%.

根据路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,以观察全球景气的复苏脚步.也由于台湾通膨率明显放缓,让中央银行有空间暂停升息步伐. [ID:nCN1989479]

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