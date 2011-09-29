〔瑞士金融〕央行副总裁乔丹称将坚守瑞郎兑欧元上限目标

路透瑞士巴塞尔9月28日电---瑞士央行副总裁乔丹周三表示,该央行的政策明确,其将竭尽所能守住欧元兑瑞郎1.20底线的目标.

"我们的政策清楚明白.我们已经为欧元设限,将竭尽所能守护该水准,"乔丹在巴塞尔的一场演说中表示.

"在这种情况下,这个限制是相当、相当可靠的,"他并表示."我们也预期有能力维持该水准."

瑞士央行在9月6日表示,其将不允许瑞郎兑欧元升逾1.20,必要时将动用无限量的外汇干预.

当被问及欧元区债务危机恶化的可能性及对瑞士的冲击为何时,乔丹表示,"我认为我们可以同意欧洲此刻遇到了麻烦,决策者负起责任并做出必要的举措是绝对至关重要的."

"但我们还没到欧元区分崩离析或必须换新货币的地步."(完)