〔路透基点〕中国南方水泥签定12亿元人民币三年期贷款--RLPC

路透香港9月29日电---据汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,南方水泥昨天签订12亿元人民币的三年期贷款,因超额认购使贷款规模高出先前报导的10亿元人民币.

法国东方汇理银行为主办行及唯一额度分配行.中国农业银行、中信银行及平安银行亦为主办行.各家银行均承贷3亿元人民币.

该贷款利率为中国人民银行三年期贷款基准利率的100%，承诺费率为30个基点.提款期为六个月.

宽限期为1.5年,每半年还款一次,分四次差额偿还:前三次各偿还20%,第四次为40%.贷款平均期限为2.4年.

此次贷款将用于运营资本和再融资.

南方水泥是香港上市公司中国建筑材料的子公司.中国建筑材料曾于2009年5月获得11亿元人民币贷款,包括7.8亿元三年期定期贷款和3.2亿元一年期循环信用贷款.两部份利率均为中国人民银行贷款基准利率的95%.(完)